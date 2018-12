Doch wesentlich wahrscheinlicher ist, dass May vorerst bleibt. Aber ihr Deal im Parlament scheitert. Denn viele von den 117 Tory-Rebellen, die ihr gestern die Gefolgschaft verweigert haben, werden ihre Meinung nicht ändern. Die Opposition hofft auf Neuwahlen, will May scheitern sehen. Da lassen sich zwar ein paar Stimmen gewinnen, aber nicht genug.



Dann läuft es auf zwei Varianten raus: Mit einem noch weicheren Brexit könnte man versuchen, eine parteiübergreifende Allianz zu bilden. Norwegen plus heißt das Modell. Der Haken: Großbritannien müsste im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben. Die Einwanderung aus der EU und fast alle Regeln, gemacht in Brüssel, müsste das Land weiter akzeptieren. Ohne noch mitreden, mitbestimmen zu können. Viele Parlamentarier dürften zu dem Schluss kommen: Das ist wirklich ein ganz schlechter Deal. Was dann? Wohl der Offenbarungseid. Das Parlament kriegt es nicht hin. Politikversagen auf höchstem Niveau. Also den Brexit zurück in die Hände des Wählers. Zeit für ein zweites Referendum.