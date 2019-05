Zweiter Europa-Abend im ZDF: Am Dienstag, 21. Mai 2019, 20:15 Uhr, dreht sich alles um die Frage: "Wie geht's, Europa?". Moderatorin Bettina Schausten und Reporter Jochen Breyer führen zusammen durch den Abend live aus Berlin-Adlershof. Im Studio begrüßen sie 150 Bürgerinnen und Bürger sowie die deutschen Spitzenkandidaten für die Europawahl: Manfred Weber (CDU/CSU), Katarina Barley (SPD), Sven Giegold (Die Grünen), Nicola Beer (FDP), Özlem Demirel (Die Linke) und Jörg Meuthen (AfD).



In seiner Dokumentation "Wie geht’s, Europa?" erzählt Jochen Breyer ab 20:15 Uhr von seiner Reise durch Deutschland: Was erwarten die Menschen von Europa und von der Europawahl? Er besucht einige der Menschen, die ihm auf seinen Aufruf #wasmireuropabringt geantwortet haben. Viele der Bürger, die in der Dokumentation zu Wort kommen, sind anschließend zu Gast bei Bettina Schausten und Jochen Breyer im Studio und stellen ihre Fragen direkt an die deutschen Spitzenkandidaten.

Bildquelle: ZDF