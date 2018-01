Damit sammeln die Wahlforscher Einblicke ins Wahlverhalten des deutschen Volks. Die Ergebnisse werden während des gesamten Tages an die Zentralen der Institute übermittelt. Jung weiß, dass Wähler, die schon am frühen Morgen wählen, oft weniger auskunftsfreudig seien als Bürger, die nach dem Mittag und gegen Abend von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Insgesamt würden im Schnitt aber 80 Prozent der Angesprochenen den Fragebogen ausfüllen. Je mehr Menschen in die Wahllokale eilen, desto mehr würden auch befragt, wo sie ihr Kreuze gesetzt haben. Somit spiele die Wahlbeteiligung für die Genauigkeit und Schlüssigkeit der Prognose keine Rolle, so Jung.