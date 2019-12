Erinnern Sie sich noch daran, wie Friedrich Liechtenstein mit seiner Sonnenbrille "Supergeil" singt? Oder an Conchita Wurst, die als bärtige Dragqueen den Eurovision Song Contest 2014 gewann? Zweifellos, das Jahrzehnt hatte seine Trends, Kuriositäten, Höhepunkte und Tiefpunkte. In die Geschichte wird es wohl eingehen als das Smartphone-Jahrzehnt, das Fridays-for-Future-Jahrzehnt und auch in den Punkten Feminismus, Gender und Gleichberechtigung hatte es einiges zu bieten. Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung und eine Vielzahl von Apps gehörten zu den Trends des Jahrzehnts. Testen Sie ihr Wissen über die Zehnerjahre!