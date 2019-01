Die meisten Sicherheits-Apps werben damit, dass sie auch bei Verlust und Diebstahl des Smartphones weiterhelfen. In diesen Fällen greift allerdings auch eine in Android-Smartphones bereits vorinstallierte Schutzfunktion. Damit lassen sich Handys aus der Ferne orten, sperren und Inhalte löschen. Das sei so gut gelöst, dass eine Zusatz-App dafür kaum nötig sei, heißt es im Bericht von Stiftung Warentest.