Und dabei fing 1985 alles ganz klein an: Während der Unruhen in Nordirland veranstaltete ein Pub an Halloween eine Kostümparty. "Man wollte sich ablenken, an andere Dinge denken", sagt Cunningham. Etwa 50 Gäste kamen an diesem Abend in «Doherty's Bar», als plötzlich eine Bombendrohung einging. "Der Pub wurde evakuiert und die Menschen feierten einfach auf der Straße weiter, so ist das Festival entstanden." Halloween habe die Bevölkerung in Derry einander wieder näher gebracht, erklärt Cunningham.