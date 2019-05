Über alles andere ist Selenskyj bereit zu reden. Das könnte beispielsweise ein spezieller Schutz der russischen Sprache sein oder ein Entgegenkommen in der Frage der Autonomie des Donbass. Gleichzeitig wartet Selenskyj auf ein Signal Moskaus. Dazu könnte zum Beispiel eine Freilassung der inhaftierten Seeleute aus humanitären Gründen gehören.



heute.de: Wie ernst ist die Ankündigung eines Referendums zu nehmen?



Röthig: Selenskyjs Problem ist, dass er innenpolitisch äußerst schwach aufgestellt ist. Er hat keine Mehrheit im Parlament. Und er hat es mit einer Zivilgesellschaft zu tun, die in der Frage des Donbass größtenteils jedweden Dialog mit Russland ablehnt. Da muss er sich einfach absichern, wenn er in Verhandlungen geht und möglicherweise Zugeständnisse macht.



Es gab zwar die Ankündigung eines Referendums. Das Problem ist aber, dass es in der Ukraine keinen Rechtsrahmen dafür gibt. So kann es sein, dass das eher eine Art Meinungsumfrage wird. Wenn man die Frage ausreichend nebulös formuliert, kann Selenskyj mit einem deutlichen Ergebnis rechnen, auf das er sich dann bei späteren Angriffen seiner innenpolitischen Gegner berufen kann.