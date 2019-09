Die Journalistin Valerie Schönian wurde 1990 in Gardelegen, Sachsen-Anhalt geboren und sieht sich klar als Ostdeutsche, seitdem sie in München auf einer Pegida-Gegendemo zum ersten Mal mit Ossi-Vorurteilen konfrontiert wurde. Ostdeutschland, das ist seit den rechtsextremen Demonstrationen in Dresden und Chemnitz in vielen Köpfen vor allem die AfD, Demokratiefeindlichkeit und "Dunkeldeutschland".