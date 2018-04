Als sie noch als Außenministerin Mitglied der Regierung von Estland war, hat sie im Kabinett dafür geworben, staatliche Sicherheitsaufgaben im IT-Bereich auch Hackergruppen zu übertragen. Die sollten Sicherheitslücken in kritischen Versorgungsbereichen aufspüren und schließen. Davon haben britische Sicherheitsbehörden gelernt. Sie sollen - internen Informationen zufolge - sogar noch ein Stück weitergegangen sein und hätten Hacker, gegen die ermittelt wurde, als Bewährungsauflage zur Mitarbeit bei einer IT-Sicherheitsbehörde verpflichtet.



Das kann man sich im Berliner Innenministerium nur schwer vorstellen. Dort setzt man auf die Freiwilligen der Cyberwehr. Das ist eine Gruppe von IT-Spezialisten, die dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bei Noteinsätzen helfen soll. Die Experten werden von ihren Unternehmen dann zum Beispiel für die Arbeit in einem Mobile Incident Response Team des Bundesamtes freigestellt. "Das ist ein punktueller Einsatz in Ausnahmefällen, in denen BSI-Expertise nicht ausreicht", stellt Julia Schuetze in ihrer Analyse fest.