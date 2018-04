Alternativen: Trotzdem ist Facebook nicht unbedingt das beliebteste Netzwerk der Social-Media-Manger. Denn das Geschäftsmodell besagt, dass man für "Targeting", also maßgeschneiderte Werbebotschaften, pro Nutzer bezahlen muss, der die Werbung sieht – nicht etwa nach der Dauer, für die die Werbung geschaltet wurde. Das wäre also in etwa so, als wenn eine gebuchte Werbetafel dichtmacht, sobald sie 1.000 Mal angeschaut wurde.



Die Palette an Alternativen ist groß: Statt in Facebook investieren Firmen immer öfter in "Influencer", die ihre Werbebotschaften ungefiltert an potentielle Kunden weitergeben. Außerdem im Portfolio sind klassische Werbung, alternative soziale Medien sowie Online- und Print-Magazine. Sie alle können Nutzerverluste auf Facebook ersetzen.