Langzeitstudie - Alt und Jung zusammen: Alle gewinnen

Kinder einer Kita bei Freiburg treffen seit mehreren Jahren einmal pro Woche auf die Senioren eines nahe gelegenen Altersheims, unter wissenschaftlicher Beobachtung. Die Begegnungen finden freiwillig statt, jeder Teilnehmer kann selbst bestimmen, wann er an einem Treffen teilnehmen mag. Dass die Kindergartenkinder immer wieder den Ausflug ins Seniorenheim anderen spannenden Aktivitäten vorziehen, erklärt Pädagogin Weltzien unter anderem damit, dass ausnahmsweise einmal wenig passiert: "Die Begegnungen finden in ruhiger, entspannter Atmosphäre statt, wo die Menschen einfach mal so dasitzen. Das ist in unserer heutigen Zeit wirklich was ganz Besonderes für die Kinder." Gerade Kinder, die sonst sehr aktiv und unruhig seien, kämen im Zusammensein mit den Senioren zur Ruhe.