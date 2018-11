Blank-Gorki: In der Tat gibt es an manchen Stellen eine Diskrepanz. Wenn wir den reinen wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen würden, müssten wir so schnell wie möglich mehr spezifisch ausgebildete Helfer für die Akutphase einer Katastrophe oder eines Unglücks gewinnen, die langfristige Betreuung verbessern, das erweiterte soziale Umfeld wie zum Beispiel Lehrer und Erzieher, aber auch Kinderärzte für solche Themen sensibilisieren. Es bräuchte mehr spezialisierte Anlaufstellen für Eltern. So steht in vielen Familien nach Katastrophen oder schweren Unglücken nicht nur die Frage der psychischen Bewältigung im Vordergrund. Vielfach stehen sie mit bürokratischen Fragen allein da. Es gibt Auseinandersetzungen mit Versicherungen, Fragen nach kompetenten Ansprechpartnern und so weiter. Hier steht Deutschland erst ganz am Anfang.