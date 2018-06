"Wir haben uns vorgenommen, die umweltfreundlichste Klimakonferenz auszurichten, die es je gegeben hat", sagt Staatssekretär Jochen Flasbarth, der die deutsche Delegation anführt. "Und ich glaube, dass wir diesem Anspruch auch gerecht werden können." Funktionieren soll das mit Hilfe der Flaschen, aber natürlich nicht nur. Große Papierstapel und Info-Mappen sucht man in Bonn vergebens. Flasbarth: "Die Daten werden über Social Media, über das Internet den Delegierten bereitgestellt, so dass also Papierarmut State oft he Art ist." Und das gilt auch für offizielle Pressemitteilungen in den unzähligen Konferenzen.