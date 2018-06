Wenn sich etwa das Bankkonto selbstständig macht, wenn Überweisungen einfach so passieren. Schon vor zwei Jahren zeigte Vincent Haupert, Student aus Erlangen, auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg, wie anfällig Online-Banking via Smartphone sein kann. Bei dem sogenannten Push-Tan-Verfahren der Sparkassen App brauchten die Nutzer damals kein zusätzliches Gerät, das zum Beispiel die Transaktionsnummer (TAN) erstellt. Die All-Inklusive-App regelte alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen im Hintergrund. Das, so Haupert, sei fatal. Denn "während App-Nutzer eine Transaktion per Handy erledigen, können Hacker die App so verändern, dass ein anderer Betrag auf ein anderes Konto überwiesen wird. Das Sicherheitsproblem könne auch nicht gelöst werden", fügte Haupert vor den wenig geschockten Kongressteilnehmern im Hamburger CCH hinzu. Die App verschwand sofort vom Markt.