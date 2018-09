Die Bundesländer können Gebiete, in denen die Mietpreisbremse gelten soll, nach derzeitigem Recht für maximal fünf Jahre bestimmen. Daher läuft in den Ländern, die die Mietpreisbremse 2015 für die Maximalzeit eingeführt haben, die Regelung 2020 aus. In Hessen, wo die Mietpreisbremse derzeit nur für vier Jahre gilt und daher schon Ende Juni 2019 ausläuft, könnte sie noch verlängert werden. Das Umweltministerium in Wiesbaden beabsichtigt, die dafür nötige Landesverordnung "noch in diesem Jahr in Kraft treten zu lassen", teilte die Behörde mit. Spätestens Ende 2020 können die Verordnungen über die Gebiete mit Mietpreisbremse in den Bundesländern in Kraft treten - wenn die Maximaldauer von fünf Jahren noch nicht ausgeschöpft wurde.