Heftige Kritik wird auch am Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Lufthansa AG, Carsten Spohr, persönlich geübt. Er habe gegen die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft verstoßen, weil er zwar wertvolle Start- und Landerechte der Air Berlin übernommen habe, nicht aber die dazugehörigen Mitarbeiter der Air Berlin, rügen verschiedene Insolvenzexperten und Oppositionspolitiker. So sagt die Bundestagsabgeordnete Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen): "Spohr soll sich schämen." Spohr weist die Vorwürfe zurück. Die Lufthansa-Gruppe habe so viel Air-Berlin-Beschäftigte eingestellt, wie es ihr kartellrechtlich möglich gewesen sei.