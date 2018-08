Die Kandidatenliste für den Trainerjob war lang, Tuchel hat sich durchgesetzt. Riman Caleque, Pariser Fußballfan

Doch wie will Tuchel das überhaupt den Spielern vermitteln? Seine Französischkenntnisse sind begrenzt und jeder Tourist kann über seine Erfahrungen mit Einheimischen berichten, die wenig Verständnis für Menschen haben, die ihre Sprache nicht beherrschen und sich trotzdem in Frankreich bewegen wollen. Kommandos mit Grammatikfehlern könnten also bei den PSG-Spielern wenig erfolgversprechend sein. Insider erwarten daher, dass sich Tuchel sprachliche Unterstützung holen wird. So wie es auch andere ausländische Trainer vorgemacht haben. Etwa der Spanier Unai Emery, oder der Italiener Carlo Ancelotti.



Tuchel hat einen entscheidenden Vorzug: Sein Ruf eilt ihm voraus. Während er in Mainz und Dortmund nicht nur respektiert, sondern auch gefürchtet war, steht er in Frankreich für eine klare Linie, die bei PSG fehlt. "Die Kandidatenliste für den Trainerjob war lang, Tuchel hat sich durchgesetzt", sagt Fußballfan Caleque. Ihm traue man was zu: Einen Erfolg in der Champions League, an der die PSG-Spieler so oft gescheitert sind.