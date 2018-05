"Gehen Sie also am besten immer mit einem gewissen Maß Vorsicht an die Sache heran", rät das Sicherheitsunternehmen Symantec. "Diebstahl persönlicher Daten, Viren oder Unmengen an störender Werbung sind schließlich das Letzte, was Sie wollen." Grundsätzlich gilt: Apps sollten nur aus sicheren Quellen, also etwa aus den App Stores von Google und Apple, heruntergeladen werden.