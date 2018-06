Was ist wahr, was ist falsch? Was sind Gerüchte, Lügen, Mythen, Halbwahrheiten, was ist mit Fakten belegt? Falschnachrichten findet man im Netz zu vielen Fragen in allen gesellschaftlichen Bereichen – und besonders oft zu Themen aus der Medizin. Unter den acht erfolgreichsten Falschmeldungen, die 2017 bei Facebook verbreitet wurden, befinden sich gleich zwei Meldungen zu Gesundheitsfragen, wie das Nachrichtenportal Buzzfeed ermittelt hat. Beide enthielten die reißerisch verpackte, aber unbewiesene Behauptung, ungeimpfte Kinder seien "signifikant weniger krank". Bei Facebook wurden sie zusammen über 150.000 Mal gelikt, kommentiert und geteilt – mehr als die meisten seriösen Artikel.