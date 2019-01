Bei Angriffen auf große Internetdienste wurden in den letzten Jahren Milliarden Nutzerdaten erbeutet – darunter auch E-Mailadressen und Passwörter. Da viele User aus Bequemlichkeit ein Passwort für mehrere Dienste verwenden, bekamen Kriminelle damit auch Zugriff auf andere Dienste der betroffenen Nutzer. Ob die eigene E-Mailadresse betroffen ist, lässt sich mit dem "Identity Leak Checker" des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts, dem "Firefox Monitor" oder der Webseite "Have I Been pwned" überprüfen. Ergibt der Test, dass eigene Daten in Gefahr sind, sollten sofort alle Passworte geändert werden.