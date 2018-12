Die Kinder der Karas haben die Eltern weiter zur nahen Eisbahn gedrängt. Während sich die drei im Alter zwischen fünf und zehn Jahren noch etwas unsicher aufs Eis wagen, steht Ramazan Kara an der Bande und erzählt, wie anders der Umgang mit Weihnachten in seiner Kindheit gewesen sei. Der Großvater war als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen, sein Vater zog als Jugendlicher nach. Sehr konservativ seien seine Eltern gewesen. "Daheim durfte ich nicht zeigen, dass mir das Liedersingen in der Schule und der viele Schmuck überall gefielen." Bei seinen Kindern will er es anders machen. "Sie sollen an allem teilnehmen, was ihnen Spaß macht", so Ramazan. "Wir erklären ihnen aber auch die Unterschiede zwischen unseren Religionen."