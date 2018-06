Wachstum und Anpassung scheinen bei Emojis kein Problem zu sein. Unter den Neuzugängen für 2017 waren unter anderem geschlechtsneutrale Charaktere, eine stillende Frau und eine Frau im Hidschab. Das wachsende Vokabular hat der Welt einen Emoji-Kinofilm beschert, Wettbewerbe um die besten Emoji-Kurzgeschichten und ausschließlich mit Emojis verfasste Bücher. Ein Autor übersetzte den Klassiker "Moby-Dick" in "Emoji-Dick". Das Oxford-Wörterbuch erklärte das "Gesicht mit Freudentränen" zum Wort des Jahres 2015. Das Museum of Modern Art in New York nahm den Original-Emoji-Satz in seine Dauerausstellung auf. Besitzer des iPhone X können sogenannte Animojis verschicken, animierte Emojis, die den eigenen Gesichtsausdruck imitieren und mit der Stimme des Nutzers sprechen.