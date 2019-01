Zudem wird online häufig auf Verdacht gekauft – gerade bei Kleidung. Der Kunde bestellt Hemd und Hose gleich in mehreren Größen und Farben und probiert zuhause alles an. Was nicht passt, nicht sitzt oder nicht gefällt, wird kostenfrei zurückgeschickt. Experten sprechen von geplantem Retournieren. Der Kunde weiß schon bei der Bestellung, dass er einen Teil der Ware zurücksenden wird.



Wie groß das Problem ist, zeigt eine Studie der Uni Augsburg, die auf einer repräsentativen Umfrage beruht. Danach hat jeder sechste Kunde (16,8 Prozent) im letzten Jahr mindestens einmal geplant zurückgeschickt. Am häufigsten betrifft das Kleidung, seltener Elektrogeräte. Ganz am Ende der Hitliste geplanter Retouren stehen Lebensmittel.