Es sei aber mehr als ärgerlich, so Billen, wenn Nutzer gar nicht mehr wüssten, was zum Beispiel bei Instagram noch erlaubt sei und was nicht. "Es sind neue Geschäftsmodelle entstanden, mit denen auch viele junge Leute versuchen, sich eine Zukunft aufzubauen", so Billen. Sie sollten in Zukunft per Gesetz vor Abmahnungen geschützt werden, wenn sie für ein Posting kein Geld erhalten. Ein entsprechendes Gesetz müsse zwar erst noch mit anderen Ministerien abgestimmt werden. Billen kündigt eine Regelung aber "noch in dieser Legislaturperiode" an.