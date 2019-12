Ihren Anhänger haben Benjamin und Kristina im Hausflur stehen, angekettet. Ein Parkplatz auf der Straße ist den beiden zu unsicher. Denn die Kindertaxen gibt es in vielen Ausführungen - und zu teils hohen Preisen. Bis zu 900 Euro werden fällig. "Platz nehme ich höchstens ein, wenn ich ihn vor dem Haus ans Rad anschraube", sagt Kristina. Darüber habe sich aber noch niemand aufgeregt. Das Paar hat lange nach Hängern gesucht. Einer steht bei ihren Schwiegereltern, einer zuhause in Aachen. "Ich finde sie megapraktisch - und für die Kinder sind sie ja auch recht gemütlich." Alles was rein passt, kommt bei der 37-Jährigen und ihrem Partner in den Hänger. Der vierjährige Max, die drei Monate alte Ira in ihrer Hängematte genau so wie Spielzeug und Snacks.