So kündigte Teheran noch am Freitag an, dass es binnen Wochenfrist eine Erklärung zum Thema Atomabkommen abgeben werde. Vor zwei Monaten, Anfang November, hatte Iran moderne und leistungsfähige Uran-Zentrifugen im bisherigen Forschungsreaktor Fordo in Betrieb genommen und damit gegen einen wichtigen und sensiblen Punkt im Atomabkommen verstoßen.



Kurz nachdem der Tod von General Soleimani bekannt geworden war, hatte sich die russische Regierung zu Wort gemeldet und erklärt, dass diese Tat auch Auswirkungen auf die zukünftige iranische Atompolitik haben könnte. Der Iran könnte sich nun endgültig nicht mehr an das Atomabkommen gebunden fühlen, verlautete der Kreml. Und auch, wenn Teheran niemals den Bau einer Atombombe geplant habe, könne Iran nun die Entwicklung von Atomwaffen erwägen.