In Deutschland sind Gewerkschaften verfassungsrechtlich geschützt. Artikel 9 Absatz 3 spricht Arbeitnehmern aller Branchen und Berufe das Recht zu, sich in Verbänden zu organisieren. Darum gibt es Gewerkschaften auch dort, wo man sie vielleicht nicht erwartet, etwa in der Bundeswehr. Zu Unklarheit führt jedoch die Frage, was genau ein Berufsbild ausmacht: Manche einflussreiche Berufsgruppe wie Flugzeugpiloten oder Ärzte besitzen ihre eigene Interessenvertretung. Ihnen wird von artverwandten Berufen teils vorgeworfen, ihre Stellung zum Nachteil schlechter gestellter Berufe in den gleichen Betrieben und Unternehmen auszunutzen. In vielen Branchen konkurrieren mehrere Gewerkschaften mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen und Philosophien um die gleichen Arbeitnehmer - auch das erlaubt das Grundgesetz.



Jene Passage der Verfassung adressiert auch den "Arbeitskampf", also Streiks. Eine Reihe von Schutzmaßnahmen soll generelle Streikverbote verhindern, knüpft die Organisation von Streiks aber auch fest an die Rolle von Gewerkschaften. Ein sogenannter wilder Streik ist nicht erlaubt. Genauso sind auch politische Streiks verboten – also Arbeitsniederlegungen, die kein Ziel anstreben, das in direktem Zusammenhang mit den betrieblichen Arbeitsbedingungen steht. Generalstreiks wie in Frankreich kann es in Deutschland nicht geben.