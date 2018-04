Zudem konnte das Forschungsfahrzeug Passanten am Straßenrand per Laser einen virtuellen Zebrastreifen auf die Fahrbahn projizieren. Die Uber-Entwickler fanden diese Idee offenbar so gut, dass sie sie in ihrem aktuellen Patentantrag noch einmal aufgriffen. Projektoren am Fahrzeug sollen Bilder auf die Straße werfen, zum Beispiel Abbiegepfeile oder Zebrastreifen. Fußgängern wird dadurch signalisiert, wann sie die Fahrbahn überqueren können.