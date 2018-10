Natürlich kann Merkel vor Beginn des Gipfels in Brüssel nicht in einer öffentlichen Bundestagssitzung ihre Verhandlungsstrategie ausplaudern. Merkel ist Profi: "Das schwerste kommt zum Schluss." In diesem Fall ist der Stolperstein die Grenze zwischen Irland und Nordirland, zwischen EU und dann Nicht-EU, und die Gefahr, dass das Karfreitagsabkommen wieder kippt. Viel in die Karten schauen lässt sie sich nicht. Die Bundesregierung, so die Kanzlerin, bereite sich "angemessen" auf die Zeit nach dem 29. März vor. Sie betont, dass auch nach dem Brexit Großbritannien ein "enger und vertrauensvoller Partner Europas bleibt". Neben dem Zuckerbrot erwähnt sie aber auch die Peitsche: Bei allen Bemühungen, die Folgen des Brexit abzufedern, "am Ende muss immer der Unterschied zwischen EU-Mitgliedschaft und EU-Nicht-Mitgliedschaft" deutlich sein.