Bemühen will sich die SPD um eine Stärkung in Regionen, in denen sie nur schwach vertreten ist, vor allem in Ostdeutschland. Klingbeil kündigte dazu eine Dialogreihe an, die im Herbst 2018 in einen "Ostkonvent" der SPD münden solle. "Wir müssen diskutieren, wie wir in Ostdeutschland wieder stärker werden können", sagte der Generalsekretär.