So wie Mehdi Gharagozlou klammern sich in diesen Tagen viele an die Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommen werde, wie befürchtet. Doch ein Blick auf die Kursentwicklung der iranischen Landeswährung erstickt jede Hoffnung im Keim. Seit Beginn des Jahres hat der iranische Rial fast zwei Drittel seines Wertes verloren. Zahlte man Anfang des Jahres rund 35.000 Rial für einen Dollar, sind es heute weit über 100.000. Der Versuch der iranischen Zentralbank, den Schwarzmarkt auszutrocknen, nicht-staatliche Wechselstuben zu schließen und den Dollar-Kurs bei offiziellen 43.000 Rial einzufrieren, scheiterte. Man musste nach wenigen Monaten den Kurs wieder freigeben, der daraufhin in die Höhe schoss. Seitdem horten viele ihre Dollarvorräte, es herrscht ein Devisenmangel, der dazu führt, dass viele Auslandsrechnungen nicht bezahlt, wichtige Güter nicht mehr eingeführt werden können.