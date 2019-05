Kinderarmut in Deutschland ist ein ernst zu nehmendes Problem. Sie spürbar zu reduzieren, ist bislang nicht gelungen. Der statistisch erfasste Anteil der Kinder, die in Armut aufwachsen, ist seit Jahren relativ stabil. Martin Schirdewan, Spitzenkandidat der Linkspartei für die Europawahl, behauptete beim Wahlkampfauftakt in Bremen hingegen etwas anderes: "Seitdem Angela Merkel Kanzlerin ist, hat sich die Zahl der Kinder in Armut verdoppelt - aber auch die Zahl der Vermögensmillionäre. Und das macht doch ganz deutlich, dass das völlig in die falsche Richtung geht, wie der gesellschaftliche Reichtum verteilt wurde."