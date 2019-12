Was zuerst nach einigen Einzelfällen aussah, stellte sich im Laufe unserer Auswertungen als weit verbreiteter Fehler in Kreditverträgen heraus. Dr. Timo Gansel, Rechtsanwalt

Solange sich an der Berechnungsmethode nichts ändert, rät die Kanzlei Gansel für Verträge ab März 2016 den "Verhandlungs-Joker" zu zücken. Denn wurde bei Vertragsabschluss nicht richtig aufgeklärt, kann zwar der Vertrag nicht rückgängig gemacht, aber die VFE insgesamt auf den Prüfstand gestellt werden.



Die Kanzlei Gansel habe 250 Darlehensverträge untersucht. Leidlich drei enthielten korrekte Angaben zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung. "Was zuerst nach einigen Einzelfällen aussah, stellte sich im Laufe unserer Auswertungen als weit verbreiteter Fehler in Kreditverträgen heraus", sagt Dr. Timo Gansel, Inhaber der Kanzlei.