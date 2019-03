Early-Access-Spiele sind auf der PC-Spieleplattform "Steam" gang und gäbe. Kleinere Independent-Studios veröffentlichen Beta-Versionen ihrer Spiele mit einem kräftigen Preisnachlass. Sie bekommen auf diese Art und Weise eine Finanzspritze plus wertvolles Feedback von ihren Testspielern. Die Spieler können sich hingegen damit brüsten, das Spiel bereits zu kennen und mitgestaltet zu haben.



Diese Rechnung kann für beide Partien aufgehen. Die Macher von "PlayerUnknown’s Battlegrounds" beispielsweise feilte mithilfe seiner Early-Access-Nutzer so lange am Spieldesign ihres Mehrspieler-Shooters, bis es nahezu perfekt war. Die Nutzer gaben Feedback und diskutierten mit den Machern über Foren. Das zahlte sich aus: Dem kleinen Independent-Studio gelang so ein weltweiter Überraschungshit.