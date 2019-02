"And the Oscar goes to" - es ist dieser eine Satz, der wieder für feuchte Hände sorgen wird. Doch wenn heute Nacht die begehrtesten Trophäen der Filmbranche vergeben werden, sind die Hände bei einigen womöglich zur Faust geballt. Denn nominiert für zehn Oscars, darunter auch in der besonders prestigeträchtigen Kategorie "Bester Film", ist mit "Roma" eine Produktion des Streaming-Dienstes Netflix. Für manche Cineasten ein echter Coup, für andere ein Schritt weiter in Richtung Untergang des Kinos.