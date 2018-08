Auch der Korruptionsskandal, in den Rajoys Partido Popular tief verstrickt ist, werde bei RTVE nicht angemessen behandelt. Wenn mal wieder jemand von Partido Popular wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht zitiert oder verhaftet wird, wenn ein neuer Vorwurf aufkommt, wird das oft erst gar nicht oder im hinteren Teil der Sendung präsentiert.



Am 8. November vergangenen Jahres gab es zum Beispiel eine wichtige Anhörung des Chefermittlers in der sogenannten Gürtel-Affäre. Manuel Morocho (UDEF) wurde gefragt, ob es nach seinen Erkenntnissen wahrscheinlich sei, dass auch Mariano Rajoy Gelder aus Schwarzgeldkassen kassiert habe. Seine Antwort war: "Ja, das ist anzunehmen". Kein Bild und Wort darüber an diesem Tag bei RTVE, ganz anders als bei den meisten anderen Sendern. "Der Regierungschef persönlich ist wahrscheinlich in einen Korruptionsskandal verwickelt, und bei uns ist das kein Thema?" Gabriel López und Alejandro Caballero haben wie viele ihrer Kollegen die Faxen dicke. Es gebe Hunderte solcher Beispiele, sagen sie und es sei doch bezeichnend, dass der Protest mittlerweile so groß sei.