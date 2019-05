Knapp 290.000 Dokumente hätten die Ermittler im Rahmen der Sichtung der "Panama Papers" ausgewertet und an Steuerbehörden im In- und Ausland weitergegeben, berichtet das hessische Finanzministerium. Bis Ende März sind rund 2.260 Firmen und knapp 1.100 Personen in den Panama-Papieren aufgefallen und an die zuständigen Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften weitergeleitet worden. Denn die Mitarbeiter der Steuerermittler in Kassel, Frankfurt und Wiesbaden bereiten die Daten nur auf. Ermitteln und gegebenenfalls Anklage erheben müssen dann regionale Staatsanwaltschaften.