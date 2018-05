Die eine Seite erzählt von den Fortschritten, die das Land in den vergangenen Jahren gemacht hat. So ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland zurückgegangen: Sie sank von 28 Prozent im Juli 2013 auf heute rund 20 Prozent. Allerdings sind viele der neuen Stellen zeitlich befristet oder es handelt sich um Gelegenheitsjobs. Vielen Menschen in Griechenland fehlt so die Perspektive, vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Bei ihnen liegt die Arbeitslosigkeit noch immer bei über 40 Prozent - sie lag vor wenigen Jahren aber noch höher.



Die Fortschritte schreiben die Gläubiger des Landes - die EU, die EZB und der IWF - den Rettungspaketen zu, die für das Land in den vergangenen Jahren seit Ausbruch der Krise drei Mal geschnürt werden mussten. Sie sahen Milliardenkredite vor, um das Land vor der Zahlungsunfähigkeit zu retten. Im Gegenzug musste Griechenland harte Sparauflagen erfüllen.