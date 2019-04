Wie die aussehen kann, will sich Seehofer an diesem Freitag im Städtchen Bernburg im sachsen-anhaltischen Salzlandkreis anschauen.Der Salzlandkreis will eine "Smart Region" werden. Grob gesagt: Das Leben für die Bürger soll besser werden, auch mit Hilfe der Digitalisierung. Ein konkretes Projekt: Ein Pflegedienst soll künftig Menschen von Dorf zu Dorf mitnehmen können - die Pfleger sind mit ihren Autos ja ohnehin unterwegs. Bernburg ist die erste Station auf Seehofers Deutschlandtour, in deren Verlauf er bis ins kommende Jahr hinein alle Bundesländer besuchen will.