Das Bundeskriminalamt führt diese Datei zentral. Zugriff haben die 16 Landeskriminalämter, die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Bundesnachrichtendienst, der militärische Abschirmdienst und das Zollkriminalamt. Datenanalysten schätzen diese Datei als besonders schlampig geführt ein. "Im jetzigen Zustand sind die Datensätze als polizeiliches Ermittlungswerkzeug nur sehr eingeschränkt nutzbar", sagt ein BKA-Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden will.



In viel zu vielen Fällen kann bei den hier gespeicherten Datensätzen überhaupt nicht mehr nachvollzogen werden, woher ein Eintrag stammt und wie eine bestimmte Beurteilung oder Einschätzung überhaupt zustande gekommen ist. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit regt in seinem Tätigkeitsbericht 2017/2018 auch in Bezug auf die Anti-Terror-Datei an: "Aufgrund meiner Eindrücke aus der Kontrollpraxis sollte daher überlegt werden, ob die Dateien wegen ihrer geringen fachlichen Bedeutung nicht abgeschafft werden sollten".