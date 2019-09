1. Spielverhalten steht in keinem funktionalen Zusammenhang zur augenblicklichen Situation.



2. Spielverhalten erfolgt spontan und freiwillig; scheint Vergnügen zu bereiten.



3. Spielverhalten übertreibt normale Verhaltensabläufe, zeigt normales Verhalten unvollständig und in harmloser Absicht.



4. Spielverhalten wiederholt Verhaltenselemente, aber nicht in stereotyper Weise.



5. Spielverhalten findet nur in stressfreien und sicher erscheinenden Situationen statt. Es wird nur von gesunden Tieren in guter Kondition gezeigt.



Nach Dr. Gordon M. Burghardt (Biopsychologe)