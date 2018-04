Wegen kriegerischer Konflikte und Dürreperioden ist die Zahl der akut von Hunger bedrohten Menschen Ende vergangenen Jahres weltweit auf 124 Millionen gestiegen. Besonders im Nordosten Nigerias, in Somalia, im Jemen und im Südsudan habe die Bevölkerung 2017 unter Lebensmittelkrisen gelitten, heißt es in einem am Donnerstag von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union vorgestellten Bericht.



Im Jahr 2016 hatten dem Vorgängerbericht zufolge 108 Millionen Menschen weltweit an Hunger gelitten. 2015 hatte die Zahl noch bei 80 Millionen gelegen.



In Afrika, dem Nahen Osten und Teilen Südasiens hätten Konflikte und Unsicherheit die ausreichende Versorgung der Menschen mit Nahrung gestört, heißt es in dem Report. Auch anhaltende Dürren im östlichen und südlichen Afrika, Überschwemmungen in Asien sowie Hurrikane in Lateinamerika und der Karibik hätten Hungerkrisen zur Folge gehabt.