Busch: Dahinter kann man große Fragezeichen setzen. Es gibt viele Leute, die - ich glaube zu Recht - argumentieren, dass direkt-demokratische Instrumente am besten dort eingesetzt werden, wo die Bürger sehr konkrete Erfahrungen haben und Folgen auch abschätzen können. Also in lokalen oder regionalen Bereichen zum Beispiel. Auch zu zentralen Fragen auf der nationalen Ebene kann man das machen. Aber das ist tendenziell riskant und man muss man es sehr gut vorbereiten. Es muss transparente Diskussionsprozesse geben, eine Regierung muss dafür zuständig sein, sie muss einen Plan vorlegen, was sie genau machen will. Wie das funktioniert, kann man am Beispiel des schottischen Unabhängigkeitsreferendums sehen. Da ist genau so ein Prozess abgelaufen.



Wir wissen heute, dass es beim Brexit-Referendum 2016 sehr wenig solide Informationen gab, und dass sehr viele Leute keine Ahnung hatten, worüber sie da eigentlich abstimmen. Das Ganze war eher eine Abstimmung gegen den Status Quo. Es hatte mit der Wirtschaftspolitik zu tun und dem Wunsch, der aktuellen Regierung eins auszuwischen. Aber es war grob unverantwortlich, das Referendum damals so zu machen, wie es geschah, zumal diejenigen, die damals für den Austritt geworben haben, überhaupt keinen Plan hatten, wie sie ihn umsetzen wollen. Das ist politisch wirklich höchst verwerflich.