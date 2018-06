Nun mussten bis 2014 die Kunden zur Hälfte an diesen Buchgewinnen beteiligt werden. So entstand bei dem oben genannten Kunden die Aussicht auf die gut 2.800 Euro. Das Problem dabei: Wenn die Lebensversicherer ihre hochverzinsten Anleihen verkaufen müssen, um scheidende Kunden an den Kursgewinnen zu beteiligen, sinken insgesamt die laufenden Zinsgewinne. Neue Anlagen, in die sie dann die Gelder stecken müssten, werfen im aktuellen Nullzinsumfeld nur wenig Zinsen ab.



"Auf diese Weise werden Lebensversicherer zu Sonderausschüttungen in Milliardenhöhe gezwungen, die sie weder angespart noch erwirtschaftet haben", sagt Christian Ponzel, Sprecher des Verbandes der Versicherungswirtschaft. "Dafür müssten sie stille Reserven realisieren und hochverzinste Papiere verkaufen. So würden sie wertvolle Substanz verlieren, die sie benötigen, um alle Versicherten gut durch die Niedrigzinsphase zu bringen."