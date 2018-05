Von einem "Maximum an ökologischer Qualität" ist auf der Website des Verbands der deutschen Lederindustrie (DLV) die Rede. Tatsächlich sind in Deutschland die gesetzlichen Anforderungen und die tatsächlichen Standards höher als in den meisten anderen Ländern. Das Abwasser einer Fabrik zum Beispiel darf erst dann wieder abgeleitet werden, wenn es vorher in einer eigenen Kläranlage gereinigt worden ist.