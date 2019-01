Einige Maßnahmen könnten nur mit weiteren Gesetzen umgesetzt werden. So plant das Bundesinnenministerium derzeit eines, um Abschiebungen zu beschleunigen. Dabei sollen zum Beispiel das Trennungsgebot von Abschiebe- und Strafhaft aufgehoben werden. Damit soll verhindert werden, dass wegen fehlender Abschiebhaftplätze Ausreisepflichtige untertauchen. Außerdem könnten Menschen leichter in Ausreisegewahrsam genommen werden.



Seehofer will in seinem "Masterplan" zudem die verbindliche medizinische Altersfeststellung, wenn es Zweifel über die Minderjährigkeit eines Asylbewerbers gibt, und eine Beschleunigung von Gerichtsverfahren vor den Verwaltungsgerichten erreichen. Dabei soll Verfahren verkürzt und Schutzsuchende an den Gerichtskosten beteiligt werden. Außerdem soll die Integration mit einer Reihe von Maßnahmen verbessert werden, indem zum Beispiel die Qualität der Integrationskurs besser wird.



Der Plan, die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten auszuweiten, ist ebenfalls in der Schwebe. Zwar hat der Bundestag zugestimmt, dass künftig die Maghreb-Staaten und Georgien dazugehören könnten. Es fehlt aber noch die Zustimmung des Bundesrates, was an den Grünen scheitern könnte.