Wahlberechtigte Türken in Deutschland können in den 13 Konsulaten in Deutschland zwischen dem 7. Juni und dem 19. Juni ihre Stimme abgeben. Im Falle einer Stichwahl können sie zwischen dem 30. Juni und dem 4. Juli wählen. Besonderheit: Auch an 36 türkischen Grenzübergängen kann gewählt werden, beispielsweise an türkischen Flughäfen. Dort stehen Wahlkabinen, an denen die Stimmabgabe erfolgen kann.