Dennoch sind Flüsse die am stärksten bedrohten Lebensräume weltweit. "Kein anderer Lebensraumtyp wurde in den letzten 50 Jahren dermaßen beeinträchtigt, nicht die Wälder, nicht die Meere", so RiverWatch, ein Verein, der sich den Schutz und die Renaturierung von Flüssen zur Aufgabe gemacht hat.