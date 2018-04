Wie bei inzwischen nahezu allen größeren Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen errichten Polizei und Veranstalter bundesweit auch rund um Weihnachtsmärkte mobile Verkehrssperren, um das Durchbrechen von Fahrzeugen zu verhindern. Das ist schon seit dem Lastwagenanschlag von Nizza im Sommer 2016 so. Am Münchner Christkindlmarkt, am Weihnachtsmarkt vor dem Kölner Dom oder am Berliner Breitscheidplatz wurden etwa Betonblöcke oder -poller aufgestellt. In Kiel und Lübeck arbeitet die Polizei mit sogenannten Big Bags. Das sind mit Sand oder Kies gefüllte Baustellensäcke, die fast zwei Tonnen wiegen. In Potsdam werden auch normale Transportkühlfahrzeuge genutzt, die so abgestellt sind, dass sie Zufahrten zum Weihnachtsmarkt versperren.