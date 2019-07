In wenigen Tagen verlässt Premierministerin Theresa May das Amt - sie hatte den Brexit-Vertrag ausgehandelt und war drei Mal im Unterhaus damit gescheitert. Für sie kommt wahrscheinlich der Brexit-Hardliner Boris Johnson, der in Umfragen bei der Parteientscheidung weit vor dem zweiten Nachfolgekandidaten Jeremy Hunt liegt. Johnson macht vollmundige Versprechen für Änderungen am Abkommen - die die EU jedoch kategorisch ausschließt. Ein Brexit ohne Vertrag am 31. Oktober mit verheerenden Folgen für die Wirtschaft ist daher immer wahrscheinlicher. Johnson und auch Hunt wollen das in Kauf nehmen.